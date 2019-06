Wüsting Zu einem Unfall an einem Bahnübergang in der Gemeinde Hude kam es am Donnerstagabend. Aus bislang ungeklärter Ursache ist ein Radfahrer von einem Zug erfasst worden. Dies bestätigte die Polizei auf Nachfrage der NWZ.

Der Unfall ereignete sich am Bahnübergang Wesselsweg in der Nähe der Holler Landstraße. Der Radfahrer wurde „mittelschwer verletzt“, so die Polizei. Der Zugverkehr musste zeitweise eingestellt werden. Der Umfang der Verspätungen und Einschränkungen ist aktuell nicht bekannt.

Im Informationssystem von Bahn.de hieß es dazu am Abend: „Störung. Ein Notarzteinsatz am Gleis beeinträchtigt den Bahnverkehr bei Wüsting erheblich. Zwischen Oldenburg(Oldb) und Bremen Hbf ist die Strecke leider gesperrt. Die Züge halten am nächsten Bahnhof und warten dort die Dauer der Streckensperrung ab. Bitte prüfen Sie Ihre Reiseverbindung. Genaue Informationen zur Dauer der Sperrung liegen leider noch nicht vor. Sobald uns weitere Informationen vorliegen, wird diese Meldung aktualisiert. (Letzte Aktualisierung 21:41)“