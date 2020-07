Zeugen gesucht: Junge Frau schwer verletzt

Schwer verletzt wurde eine 26-jährige Garrelerin am Dienstagmorgen. Sie war gegen 8.10 Uhr auf der Garreler Straße in Richtung Wardenburg auf Höhe der Korrbäke mit ihrem Pkw von der Fahrbahn abgekommen und an einen Baum geprallt. Warum sie von der Straße abkam, ist noch unbekannt. Die junge Frau konnte ihren Wagen noch selbst verlassen, wurde jedoch von einem Notarzt medizinisch versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen wurde total zerstört. Der Gesamtschaden wird auf rund 6 000 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/941-115 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

