Blutspende auf Abstand mit Masken

Eine Schlange von gut 20 Personen hat sich am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr vor dem Eingang der Wildeshauser Widukindhalle gebildet: Sie alle standen an, um an der DRK-Blutspende teilzunehmen. Unter ihnen war auch Peter Lorenz aus Neerstedt (Bild), der zum 121. Mal spendete. An diesem Freitag, 31. Juli, kann an der Feldstraße 12 von 15.30 bis 20 Uhr wieder gespendet werden. Im Anschluss gibt es Lunchpakete, außerdem steht der Eiswagen bereit. Wegen der Corona-Krise besteht Abstands- und Maskenpflicht. BILD: Verena