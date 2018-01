Bookholzberg Eine betrunkene Autofahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee hat am Donnerstagabend auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Windmühlenweg in Bookholzberg einen Unfall verursacht. Die 54-Jährige touchierte nach Polizeiangaben gegen 18.40 Uhr den geparkten Pkw einer 49-jährigen Frau aus Oldenburg.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass die 54-Jährige unter Alkoholeinwirkung steht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,69 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein der Frau ein. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 1000 Euro.