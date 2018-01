Rote Flitzer starten im Sommer

Bookholzberg Auch in diesem Jahr werden wieder rote Flitzer die „Bookholzberger Schleife“ hinunterdüsen: Das Organisationsteam um Peter Hasselberg, Dennis Hafemann und Steffen Block hat sogar schon einen Termin für das nächste Bookholzberger Bobby-Car-Rennen festgelegt. Am Sonntag, 12. August, haben Teilnehmer aller Altersklassen wieder von 14 bis 18 Uhr die Chance, um den Sieg zu fahren.

„Das Bobby-Car-Rennen kam letztes Jahr bei vielen Leuten sehr gut an, wir waren von der Besucherzahl und den positiven Resonanzen sehr überwältigt. Gerade das hat uns dazu bewegt, es weiterzuführen“, sagt Steffen Block.

Am Konzept ändert sich nichts: Es bleibt bei den drei Rennserien „Classic“, „Kids“ und „Tuned“. Außerdem soll es wieder ein großes Rahmenprogramm geben, in welchem Umfang, sei derzeit noch offen, so Block.

Änderungen gibt es aber bei der Moderation: In diesem Jahr soll ein Duo zum Mikro greifen. Martin Siemer, der im vergangenen Jahr für den verhinderten Markus Weise eingesprungen ist, wird wieder dabei sein. Block hofft, dass Markus Weise an seiner Seite moderieren wird.

Für das Rennen suchen die Organisatoren noch Sponsoren. Interessenten erreichen Peter Hasselberg unter Telefon 0162/3 67 95 45. Interessierte Fahrer können sich schon jetzt im Internet registrieren.

