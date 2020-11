Bookholzberger Oberschüler engagieren sich: Kartons für Weihnachtsaktion verpackt

Erstmals hat sich die Oberschule an der Ellerbäke in Bookholzberg an der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligt. Die internationale Organisation Samaritan’s Purse unterstützt damit seit Langem bedürftige Kinder in Osteuropa. Spielzeug, Kuscheltiere, Süßigkeiten und Schulmaterialien wurden in den Kartons verpackt. Koordiniert hat die Aktion an der Oberschule Lehrerin Simone Neumann (hinten links), hier mit Schülerinnen und Schülern der Klassen 6a, 6b und 10a sowie Schulleiter Jan-Michael Braun. BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen