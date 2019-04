Brüssel /Berlin /Im Nordwesten Wäsche trocknen zwischen Lkw, kochen auf dem Gaskocher, schlafen in engen Kabinen: Der Arbeitsalltag vieler Fernfahrer in Europa ist belastend. Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) sind Verbesserungen längst überfällig. Stanislava Rupp-Bulling vom DGB-Projekt „Faire Mobilität“ berät Fernfahrer aus Osteuropa auf Rastplätzen rund um Stuttgart zu ihren Rechten. „Es ist beschämend, was man dort sieht“, sagt sie. „Viele Fahrer hausen unter menschenunwürdigen Bedingungen.“

Weil sie sich das Essen in den Raststätten nicht leisten könnten, bereiteten viele sich notdürftig ihre Mahlzeiten auf Gaskochern zu, erzählt Rupp-Bulling. Wochen- oder monatelang sähen manche Fahrer ihre Familien nicht. „Sie leben in ihren Lkw-Kabinen.“ Es fehle an Platz auf den Rasthöfen, weshalb Transporter oft auf Seitenstreifen parkten – gefährlich, nicht nur für die Fahrer.

Noch dazu machten osteuropäische Speditionen regelmäßig die Fahrer dafür verantwortlich, auf die Ladung aufzupassen. Schlügen Diebe zu, werde das vom kärglichen Lohn abgezogen. „Die meisten Fahrer sagen: Ich bin nicht zufrieden mit meiner Situation, aber ich muss es machen, um meine Familie zu ernähren“, sagt Rupp-Bulling.

Situationen, die auch Jürgen Poelmeyer, Senior-Chef der PHL Logistik GmbH mit Sitz in Wardenburg im Landkreis Oldenburg, bestätigen kann. „Zur Zeit ist es dramatisch“, sagt er mit Blick auf die überfüllten Raststätten. „Es gibt keine Ausweichmöglichkeiten, weil befestigte Freiflächen nicht freigegeben werden“, sagt er und macht einen Vorschlag: „Ich bin für Mega-Parkplätze.“ Tagsüber könnten diese von Pendlern genutzt werden, die mit Bussen umweltfreundlich in die Stadt gelangen würden. Nachts könnten die Lkw diese Parkplätze nutzen – gegen Bezahlung. Schließlich müsse es dort einen Wachdienst und sanitäre Anlagen geben.

Diese Parkplätze stellt Poelmeyer auch der Idee entgegen, Fahrer sollten ihre Ruhezeiten in Hotels verbringen. Die modernen Kabinen seien gut ausgebaut und „zu Hotels müssten die Lkw nur unnütz bewegt werden – und das kostet Geld“. Jeder Lkw-Kilometer koste 1,60 bis 1,70 Euro.

Dabei weiß der Senior-Chef auch, dass ausgeruhte Fahrer wichtig sind. „Wir müssen es schaffen, dass die Leute sich bewegen können, also Sportangebote bereitstellen und kulturelle Angebote schaffen.“ Von den Mega-Parkplätzen aus, so Poelmeyer, sei dies möglich. Als Beispiel nennt er das Einkaufszentrum in Oldenburg-Wechloy.

Auch den Karbotage-Verkehr – Lkw von Spediteuren aus Land X transportieren Waren innerhalb eines Landes Y – verurteilt er. „Leider verdienen osteuropäische Fahrer nicht mal die Hälfte des Geldes, das beispielsweise in Deutschland oder Frankreich gezahlt wird“, sagt Poelmeyer. Dazu würden diese Fahrer oft in Klein-Lastern unterwegs sein. „Pro gefahrenen Kilometer bekommen sie gerade einmal sieben Cent – also geben diese Fahrer nur Gas, um möglichst viele Fahrten zu machen“, sagt er. „Wir brauchen dringend eine Reform, damit diese Fahrzeuge genauso eingestuft werden wie Lkw und mit digitalen Tachometern ausgestattet werden und sich die Fahrer an die Lenkzeitenverordnung halten müssen.“

Zudem sei er für die Lohnanpassung. „Sonst ist das kein freier Wettbewerb.“ Generell müsste es eine größere Wertschätzung und Verständnis für das gesamte Gewerbe geben. „Wir brauchen ein besserer Image, um besser bezahlt zu werden. Es ist ein Kreislauf und den machen wir uns gerade kaputt“, sagt er.