„Butenland“ heute Abend im Kino

An diesem Samstag, 25. Juli, zeigt das Lili-Servicekino in Wildeshausen um 20 Uhr den Dokumentarfilm „Butenland“. Dieser erzählt die Geschichte von zwei Menschen, die die Bedürfnisse der Tiere in den Mittelpunkt stellen, fernab von wirtschaftlichen Interessen. Der ehemalige Milchbauer Jan Gerdes und die Tierschutzaktivistin Karin Mück haben mit ihrem Projekt einen Ort geschaffen, an dem es keine Nutztiere mehr gibt.BILD: