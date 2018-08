Charlottendorf-Ost Die Gemeindeverwaltung Wardenburg teilt mit, dass bereits Mitte Juli ein hellbraunes Kamerunschaf an der Eichenstraße in Charlottendorf-Ost gefunden wurde. An den Vorder- und Hinterbeinen befindet sich teilweise schwarzes Fell. Wer das Kamerunschaf vermisst oder wer eventuell Hinweise zum Halter geben kann, wird gebeten, sich bei der Gemeinde Wardenburg unter Telefon 0 44 07/73-126 zu melden.