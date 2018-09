Colnrade Einmal im Jahr herrscht in Colnrade Ausnahmezustand. Dann ziehen Tausende durch den Ort, ganz früh mit Taschenlampe in der Hand, später mit just erworbenen Schnäppchen. Flohmarkt-Freunde kennen der Termin: Am 3. Oktober steigt in Colnrade der Hökermarkt. Auch bei der nächsten Ausgabe dürfte es voll werden im Dorf. Seit Ende Juni sind alle Stände ausgebucht. Auch das Wetter werde den Prognosen nach mitspielen, freut sich Ortsbrandmeister Carsten Lüllmann, in dessen Händen viele Hökermarkt-Fäden zusammenlaufen.

Offizieller Beginn des Marktes ist um 9 Uhr – aber die ersten Schnäppchenjäger sind erfahrungsgemäß ab 5 Uhr unterwegs. Weit über 300 Stände gibt es.

Was in diesem Jahr anders ist: Zum Parken steht die zentrale Fläche des künftigen Neubaugebietes zwischen Kieselhorster Weg und Hoboldsweg zur Verfügung. Kostenlose unbefestigte Parkflächen gebe es darüber hinaus rund um das Dorf Colnrade „in ausreichender Anzahl“, so ein Hinweis von Lüllmann. Allerdings: Das Parken an den Straßenrändern innerhalb des Ortes ist tabu – „es wird konsequent abgeschleppt“.

Aufgrund der geringen Straßenbreite ist Colnrade am 3. Oktober für den Durchgangsverkehr gesperrt. „Begegnungsverkehr ist nicht möglich“, so der Ortsbrandmeister. Eine Umleitungsstrecke wird ausgeschildert.

Neu geregelt ist auch die Standortfrage für „große und kleine Geschäfte“: Alle Sanitärwagen sind jetzt auf der Grünfläche Bierfreund (Schulstraße/Hoboldsweg) zu finden. Darüber hinaus steht das Dorfgemeinschaftshaus zur Verfügung, wo sich auch eine behindertengerechte Toilette befindet.

Eine dritte Neuerung: Um Engstellen und damit Staus zu vermeiden, wurde die Zahl der Stände an den betreffenden Stellen etwas verringert.

Eine vierte Neuerung wird für die Besucher kaum wahrnehmbar sein: Die Organisation, bislang ganz wesentlich von Carsten Lüllmann und Günter Wachendorf gewuppt, wird auf mehr Schultern verteilt. So kümmert sich Henning Straßburg um die Verzehrstände, Marvin Hartje um Aufbau/Abbau und der stellvertretende Ortsbrandmeister Markus Kuraschinski um das Thema Energie. Das Sichten der seit dem 4. Oktober vorigen Jahres eingegangenen Anmeldungen und das Zusenden der Marktausweise übernahmen Timo Plump und Jana Wachendorf.

Insgesamt werden am 3. Oktober etwa 90 bis 100 Helfer im ehrenamtlichen Einsatz sein – ganz wesentlich aus der Freiwilligen Feuerwehr sowie aus dem SC, der bei der Betreuung der Parkplätze vom Fischereiverein unterstützt wird.

Sonderfahrten und Park-and-ride-Angebot Für den Hökermarkt richtet die Delmenhorst-Harpstedter Eisenbahn (DHE) einen Shuttle-Verkehr ein. Die Busse fahren im Stundentakt. Preise: 4 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder von 6 bis 14 Jahren. Linie 1 (Wildeshausen - Colnrade): Hinfahrt zwischen 9 und 17 Uhr. Haltestellen: Wildeshausen/Kettelerstraße (9 Uhr, 10 Uhr, 11 Uhr usw.); Wildeshausen/Huntetor (9.05 Uhr usw.); Wildeshausen Humboldtstraße/Schulzentrum (9.10 Uhr usw.); Wildeshausen Pestruper Str./Ecke Zur Kuhtrade (9.12 Uhr usw.); Colnrade Harpstedter Straße/Abzw. Schulstr. (9.20 Uhr usw.). Rückfahrt zwischen 9.40 und 17.40 Uhr. Haltestellen: Colnrade Harpstedter Straße/Abzw. Schulstraße (9.40 Uhr usw.); Hölingen Kreuzung Stau (9.45 Uhr usw.); Reckum Kreuzung (9.50 Uhr usw.); Wildeshausen Reckumer Straße (10 Uhr usw.); Wildeshausen Huntetor, Humboldtstraße/Schulzentrum sowie Pestruper Straße/Ecke Zur Kuhtrade siehe Hinfahrt. Linie 2 (Harpstedt - Colnrade): Hinfahrt zwischen 9.10 und 16.10 Uhr. Haltestellen: Harpstedt Bahnhof (9.10 Uhr, 10.10 Uhr usw.); Harpstedt Redekerweg (9.11 Uhr usw.); Harpstedt Markt (9.13 Uhr usw.); Harpstedt Schützenweg (9.15 Uhr usw.); Colnrade Harpstedter Straße/Schulstraße (9.30 Uhr usw.). Rückfahrt zwischen 9.40 und 16.40 Uhr. Haltestellen: Colnrade Harpstedter Straße/Abzw. Schulstraße (9.40 Uhr usw.); Harpstedt Schützenweg (9.55 Uhr usw.); Harpstedt Markt (9.57 Uhr usw.); Harpstedt Redekerweg (9.59 Uhr usw.), Harpstedt Bahnhof 10 Uhr usw.). Park-and-ride-Verkehr: ab 6 Uhr vom Parkplatz der Firma Agrarfrost in Aldrup. Von dort fahren Busse bis circa 17.30 Uhr, etwa im 15-Minuten-Rhythmus. Als Fahrpreis wird ein kleiner Obolus kassiert.