Dienstjubiläen In Rathaus Und Kitas: 90 Jahre für die Gemeinde Ganderkesee im Einsatz

Insgesamt 90 Dienstjahre für die Gemeinde Ganderkesee haben drei Jubilarinnen absolviert, die am Mittwoch von Bürgermeisterin Alice Gerken und dem Personalratsvorsitzenden Heiko Zimmermann mit Urkunden und Präsenten geehrt wurden. Auf volle vier Jahrzehnte im Ganderkeseer Rathaus blickte dabei Meike Saalfeld zurück. Nach ihrer Ausbildung zur Verwaltungsangestellten von 1980 bis 1983 war die Hengsterholzerin zunächst im Meldeamt und im Bauamt beschäftigt. Nach ihrem Erziehungsurlaub war die heute 57-Jährige unter anderem im Bereich Straßenbauverwaltung tätig, ehe sie ab Dezember 2000 die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde übernahm. Als Plattschnackerin ist Meike Saalfeld unter anderem für die Planung der „Plattdüütschen Week“ verantwortlich.

Tanja Bahr nahm ihre Arbeit als Erzieherin in der Kita Schatzinsel in Hoykenkamp im August 1995 auf. Die 46-Jährige, die gebürtig aus Bremervörde stammt, hat unter anderem eine einjährige Weiterbildung in integrativer Erziehung und Bildung absolviert. Ebenfalls seit 25 Jahren ist Martina Lehmkuhl als Sozialassistentin in der Kita Habbrügger Weg beschäftigt. In ihrem vorherigen Beruf als Hauswirtschafterin hatte die heute 49-Jährige unter anderem in ländlichen Familienhaushalten gearbeitet.