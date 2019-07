Dünsen Es war wie in all den Vorjahren. „Schützenliesel“ war auch am Sonntagabend der Proklamations-Hit, als beim Schützenverein Dünsen die Bekanntgabe der neuen Majestäten auf dem Programm stand. Immer wieder brandete der Hit aus den Reihen der angetretenen Dünsener Schützen im Festzelt am Schießstand auf. Für Vorsitzenden Uwe Lustig kein Problem. Erstens kennt er das nicht anders. Und zweitens: Der Gesang endet auch irgendwann. So dauerte es eine Weile, bis alle Majestäten bekanntgegeben und alle Pokale vergeben worden waren.

Als neuen König des Schützenvereins Dünsen rief der Vorsitzende schließlich Sven Brinkmann aus. Zusammen mit seiner Petra ließ der sich feiern, genau wie Yves Nagel, der Vizekönig und auch Tagesbester werden konnte.

Laura Puchler ist die neue Jungkönigin. Sie hat Tino Auffarth an ihrer Seite. Vize ist Janek Ihle mit Annika Lustig an seiner Seite. Logisch, dass auch sie begeistert beklatscht wurden.

Kinderkönigin wurde Merle Schneider, die sich Sandro Dube an ihre Seite wünschte. Als Vize-Kinderkönig wurde Shawn Skibba ausgerufen.

Schließlich galt es noch, das Alterskönigshaus zu proklamieren. Hier konnte Uwe Kräkel zusammen mit seiner Petra den symbolischen Thron besteigen.

Vergeben wurde am Sonntagabend auch der Wilhelm-Tell-Pokal, den die Kinder mit dem Lichtpunktgewehr ausschießen. Arne Steenken gewann vor Marlon Dietrich.

Schon am Samstag waren die Ehrungen der langjährigen Vereinsmitglieder erfolgt. Für 50-jährige Vereinszugehörigkeit wurde Dieter Bramkamp ausgezeichnet. 40 Jahre im Verein sind Jürgen Beier, Heike Bramkamp, Heinz-Jürgen Greszik, Heiner Henneke, Wilhelm Jäsche, Petra Kräkel, Christian Nagler, Erich Pleus, Martin Sallmen, Frank Schadwinkel, Karl Sudmann und Linde Wessel. Seit 25 Jahren im Verein sind Tanja Freese, Jürgen Matzat und Thorsten Thielsch.

Vergeben wurden am ersten Schützenfesttag der Schützenfestpokal, den Dieter Bramkamp vor Petra Brinkmann und Anke Beier gewann. Heinrich Wessel nahm den Ole Lütt-Pokal entgegen. Der Schützenfestpokal Kinder ging an Mette Meyer, hier kamen Shawn Skibba und Michelle Dietrich auf die nächsten Plätze. Die erste Korporalschaft sicherte sich den Korporalschaftspokal. Auf den zweiten Rang kam die zweite Korporalschaft vor der vierten und dritten Korporalschaft.

Mit einem rauschenden Königsabend klang der Sonntag im Festzelt aus.