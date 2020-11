Ein buntes Schauspiel der Natur

Unverhofft kommt oft, heißt es. Das trifft auch auf diesen Regenbogen zu, der sich aus Sicht der St.-Firminus-Kirche am Donnerstagnachmittag über den Tabken Hof in Dötlingen spannte. Nach einem Regenschauer war das Naturschauspiel nur kurze Zeit zu sehen. SoSo schnell wie er im Licht der Sonne entstand, verschwand er auch wieder. Wer einmal nachliest, der kommt zu folgender Erklärung der Symbolik: Ein Regenbogen beinhaltet den Frieden der Regenbogen-Farben und erinnert daran, dass jede Farbe gleichbedeutend einer Nation ist, die untereinander gleichwertig sind und zusammen ein Ganzes bilden. Gegensätze werden in ihm vereint wie Sonne und Regen. Oft werden Regenbögen im übertragenen Sinne in der Namensgebung von Kitas verwendet, wie zum Beispiel im Neerstedter Kindergarten „Unterm Regenbogen“.BILD:

