ErnteKrone wird zum 70. Mal gebunden

Die Getreideähren sind bereits von Feldern in Benthullen, Tungeln und Achternmeer eingeholt – somit gibt es genügend Material für die nächste Erntekrone des Ortslandvolkvereins Achternmeer-Harbern I. In diesem Jahr bereit erklärt, die Krone zu binden, haben sich die „Arschkrampen“, eine Clique, die seit mehr als 25 Jahren im Raum Achternmeer/Harbern besteht, und schon einmal 2011 für die Erntekrone zuständig war. Seit ihrer Gründung sind die „Arschkrampen“ beim jährlichen Ernteumzug mit einem Festwagen dabei. Das Erntefest wird vom 14. bis 16. September gefeiert – wie immer eine runde Sache. Und in diesem Jahr ganz besonders, denn es ist das 70. Erntefest in Achternmeer. Organisiert wird es, wie gewohnt, vom Ortslandvolkverein. Dessen Vorsitzender Bernd Depner (links) besuchte die Kronenbastler kürzlich bei der „Arbeit“. Die Erntekrone entsteht zurzeit auf dem Firmengelände von Cliquenmitglied Klaus Poppen in Jeddeloh II (Gemeinde Edewecht im Kreis Ammerland). BILD: