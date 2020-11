Erster Advent in der Kirche

Am ersten Advent, Sonntag, 29. November, lädt die evangelisch-lutherische Gemeinde Wildeshausen um 10 Uhr zum Gottesdienst in die Alexanderkirche ein. Pastorin Beatrix Konukiewitz und Pastor Lars Löwensen bereiten eine Dialogpredigt vor. Für die adventliche Musik ist Kantor Ralf Grössler verantwortlich. Um 19 Uhr wird zur Kerzenandacht vor, bei Regen in die Kirche eingeladen. Sowohl Gottesdienst als auch Andacht werden aufgezeichnet und sind später im Internet bei Youtube („Alexanderkirche_online“) zu sehen.BILD:

