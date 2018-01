Mit dem Herz im Hospiz

Falkenburg Die Gäste im Laurentius-Hospiz in Falkenburg waren sichtlich berührt, als sie von den Mitarbeitenden zum Weihnachtsfest einen Stern mit dem Satz „Schön, dass es Dich gibt“ geschenkt bekamen. Die Mitarbeiter haben alles getan, um ihnen das wohl letzte Weihnachtsfest in ihrem Leben so schön wie möglich zu machen. Wie alle Mitarbeiter, so sagt auch Pflegedienstleiterin Carolin Pleis (25) von sich: „Mein Herz ist im Hospiz.“

Carolin Schröder, so ihr Geburtsname, hat ihre ersten Lebensjahre in Erfurt verbracht. Schon mit knapp fünf Jahren konnte sie Zeitung lesen. Carolin ging sehr gerne zur Schule. In den Ferien weinte sie deshalb oft bittere Tränen, weil sie nicht zur Schule gehen konnte. Trösten konnte sie dann der Familienurlaub. Einmal war ein Urlaub auf einem Bauernhof in Norddeutschland geplant. Durch einen Buchungsfehler gelangte die Familie aber in die Ferienwohnung einer älteren Dame in Cleverns, einem Stadtteil von Jever. Diese Gegend gefiel Familie Schröder so gut, dass sie erwog, den Wohnort von Thüringen nach Niedersachsen zu verlegen. Sie bat die ältere Dame, nach einem geeigneten Objekt Ausschau zu halten.

Im Jahr 2000 war es dann soweit. Familie Schröder hatte in Waddewarden im Landkreis Friesland eine neue Heimat gefunden. Carolins Vater musste dafür nicht einmal die Firma wechseln, und ihre Mutter eröffnete in Waddewarden ein Blumengeschäft. Alle waren zufrieden, nur die damals achtjährige Carolin war über den Wohnungswechsel alles andere als glücklich. Sie vermisste ihre Freundinnen, und ihre neuen Schulkameraden hänselten sie wegen ihres ostdeutschen Dialekts. Sie hatte Glück, dass ihre neue Klassenlehrerin auch neu in der Gegend war. „Sie hat mich sehr unterstützt“, erinnert sich Carolin. Schnell wurde sie Mitglied der Klassengemeinschaft.

Eine Freundin nahm sie mit zu einer Musikgruppe, hier lernte Carolin Blockflöte. Besonders aufregend waren dann die Auftritte mit der Gruppe. Am liebsten spielt sie „Dir gehört mein Herz“ von Phil Collins. Gerne half sie ihrer Mutter im Geschäft. „Dann habe ich Sträuße und Kränze selbst gebunden, und diese wurden von den Kunden auch sehr gerne gekauft“, erzählt Carolin. In der Realschule in Hohenkirchen wurde sie zur Vertrauensschülerin gewählt. Es machte ihr viel Spaß, sich für Schulkameraden einzusetzen.

„Reden konnte ich gut“, sagt Carolin lächelnd. Daher wollte sie Rechtsanwältin werden. Das änderte sich, als Familie Schröder eine neue Nachbarin bekam. Sie war von Beruf Altenpflegerin, und Carolin war immer ganz begeistert, wenn ihre Nachbarin von ihrem Beruf erzählte. Sie wollte es selbst ausprobieren und absolvierte ihr Schulpraktikum in einem Alten- und Pflegeheim in Sillenstede. „Dies hat mich erfüllt“, schwärmt Carolin. Ihre Mutter war von diesem Beruf alles andere als begeistert.

Da Carolin nach ihrem Realschulabschluss noch keine 18 Jahre alt war, musste ihre Mutter den Ausbildungsvertrag mit unterschreiben. Ihre Mutter stellte die Bedingung: Nur wenn Carolin keinen Ausbildungsplatz als Rechtsanwaltsgehilfin oder Bankkauffrau bekäme, würde sie einwilligen. Die diversen Einstellungstests nahm Carolin eher locker, so dass ihr Wunsch in Erfüllung ging und sie eine Ausbildung zur examinierten Altenpflegerin machen durfte.

Während der dreijährigen Ausbildung absolvierte sie Praktika. Eines legte sie in Jever im Friedel-Orth-Hospiz ab und erkannte: „Mein Herz gehört dem Hospiz.“ Nach ihrer erfolgreichen Ausbildung arbeitete sie noch weiter als Altenpflegerin, hielt aber den Kontakt zum Hospiz. In Delmenhorst machte sie berufsbegleitend die Fortbildung für Leitungsaufgaben in der Pflege und später auch die Palliativ Care-Ausbildung bei der „mission:lebenshaus gGmbH“, Trägerin des Laurentius-Hospizes.

2015 schickte Carolin eine Bewerbung ans Laurentius-Hospiz. „Beim Betreten des Hauses habe ich mich hier sofort wohlgefühlt.“ Seit dem 1. April 2015 arbeitet Carolin hier als Pflegefachkraft und seit genau einem Jahr als Pflegedienstleiterin. Das oberste Ziel von Carolin und ihren Kollegen ist es, dass sich der Gast im Laurentius-Hospiz wie zu Hause fühlt.

Von einem liebgewonnen Gast dann Abschied zu nehmen, gehört dazu. Um den Kopf wieder frei zu bekommen, hört Carolin auf der Heimfahrt von Falkenburg zu ihrem Wohnort Klein Scharrel Hörbücher.

Nicht nur beruflich, auch privat hat sie ihr Glück gefunden – wenn auch per Zufall. Fürs Weihnachtsfest 2014 wollte sie in Bad Zwischenahn letzte Einkäufe tätigen. Vertieft schaute sie auf ihr Handy und war im Begriff, auf die Straße zu laufen. Ein gewisser Damian Pleis zog sie von der Straße weg. „Hier ist meine Telefonnummer, wenn Sie den Schock überwunden haben, können Sie mich anrufen.“ Carolin rief an und seit September letzten Jahres ist sie mit ihrem „Retter“ verheiratet.

Carolin Pleis, Pflegedienstleiterin des Laurentius-Hospizes in Falkenburg