Farbiges am Wegesrand

Die Familien im Quartier Mühlenweg/Im Fuhrenkamp/Badbergsweg in Dötlingen sind immer für eine gemeinsame Idee gut. Angesichts der eingeschränkten Bewegungsfreiheit wegen der Corona-Krise zeigten sich die Familien mit kleinen Kindern erfinderisch, um für Abwechslung im Virusalltag zu sorgen. So entstand das gemeinsame Vorhaben, an den Straßen der Siedlung buntbemalte kleine Findlingssteine abzulegen. Nadja Schütte kaufte dafür sogar Steine, denn die sind mittlerweile Mangelware geworden. Bemalt wurden sie mit Multimarkern, die einen permanenten, regensicheren Anstrich geben sollen. Inzwischen haben die Familien Schütte, Bretschneider, Henze, Rath, Sagemann und Orth für 47 bemalte Steine entlang des Mühlenweges gesorgt. „Wenn alles gut läuft und alle mitmachen, dann wollen wir an allen Wegen eine bunte Vielfalt an Findlingssteinen zeigen“, sagte Maren Henze. Anders als beim Osterweg rund um die St. Firminuskirche sind die Steine nicht zum Mitnehmen gedacht. „Wir wollen einfach etwas Farbe an den Wegrand bringen.“ Wer noch faustgroße Steine hat, der kann sich an Schütte, Telefon 0 44 33/93 97 70, wenden.BILD: