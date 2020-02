Die Narren-Party in Ganderkesee ging am Sonntag weiter: Beim Faschings-Frühschoppen im Festzelt zeigten sich Prinz Timo II. (Hüneke) und Prinzessin Lea I. (Rautenhaus) schon wieder in Tanzlaune und feierten mit mehr als tausend Besuchern zur Musik der Band Happiness. Und das Schöne daran: Unterm Zeltdach blieben diesmal alle trocken. Das wussten besonders die Umzugsgruppen zu schätzen, die am Sonnabend dem Regen getrotzt hatten und in der Hoffnung auf eine gute Bewertung der Siegerehrung entgegenfieberten (Seite 31). Moderator Markus Weise machte sich unterdessen wieder ein Vergnügen mit seinem Lieblingsgast: Der FDP-Bundestagsabgeordnete Christian Dürr bewältigte tapfer mit verdeckten Augen einen Hindernisparcours, den es gar nicht gab. Was er nämlich nicht sah: Die Wassereimer, Stangen und Pylonen, die er „blind“ umgehen sollte, waren da schon wieder abgebaut. Weises Witze über seine Partei nahm Dürr mit ebenso munterer Gelassenheit und Humor hin. Witze wie diesen: Was ist der Unterschied zwischen der Mehrwertsteuer und der FDP? Antwort: 14 Prozent!.