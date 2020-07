Feuerwehrkameraden begleiten Brautpaar

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Wildeshausen haben am Dienstagmittag Spalier gestanden, als ihr Kamerad Freddy Kazuch und seine Ehefrau Katharina Moser-Kazuch von der standesamtlichen Trauung kamen. Das Paar heiratete im „Alten Amtshaus“ in Wildeshausen. Vor der Tür stand die ausgefahrene Drehleiter. Darüber hatten die Feuerwehrkameraden Schläuche gehängt, unter denen das frisch vermählte Paar hindurchging. Am Ende des Leiterparks wartete die Führungscrew der Wildeshauser Feuerwehr und gratulierte den Brautleuten.BILD: