Freiwilligenagentur bekommt 5150 Masken

Über eine Spende von 5000 Mund-Nase- und 150 FFP2–Masken zum Verteilen an Ehrenamtliche konnte sich nun Thorben Kienert (links), Leiter der Freiwilligenagentur Wildeshausen, freuen. Karl-Friedrich Winzer (Mitte), Geschäftsführer des Personaldienstleisters 53acht aus Oldenburg, und Manfred Baer, Geschäftsführer von HMZ Transporte aus Groß Ippener sowie Maske-24 aus Bad Zwischenahn, die in Oldenburg und Bremen jeweils die gleiche Menge spendeten, lieferten sie persönlich an. „Wir möchten die Masken ganz bewusst an untere Verteilungsränge spenden und bei den Ehrenamtlichen kommt nicht viel an“, begründet Winzer die Wahl des Empfängers. „Vereine stehen zum Beispiel auch vor großen Herausforderungen, wenn es wieder losgeht. Es darf dann nicht an der Maske scheitern. Und wenn es irgendwo kneift, rufen Sie einfach noch mal an“, so sein Angebot an Kienert, BILD: