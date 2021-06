Freizeit: Sandkruger Montagsradler starten in die Sommersaison

Nach den Corona-Lockerungen sind die Sandkruger Montagsradler verspätet in ihre Sommersaison gestartet. Die erste Tour führte die 17 Frauen und Männer zum Golfclub nach Dingstede. Alle sind mittlerweile mit Pedelecs unterwegs. Die wöchentlichen Touren führen vom Waldpark aus in die Umgebung Sandkrugs. „Die Länge liegt immer unter 30 km. Wir fahren im gemütlichen Tempo“, so Rolf Beyer (hinten links). Wer mitradeln möchte, kann sich einfach montags um 15 Uhr am Brunnen im Waldpark einfinden. Das allererste Treffen der Radlergruppe fand am 7. Mai 2000 statt BILD:

