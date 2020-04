Frühling in der Innenstadt

Wildeshausen blüht auf: Mit Geranien in rot und rosa haben Patrick Uding (oben) und Hans van Berkel am Dienstagmorgen die Innenstadt geschmückt. Entlang der Hunte- und Westerstraße haben sie 78 Pflanzenkübel an 39 Straßenlaternen angebracht. „Das machen wir schon viele Jahre“, erzählte Uding, der zusammen mit seinem Kollegen knapp vier Stunden benötigt hat. „Wir beginnen ganz früh am Morgen, bevor der Verkehr in der Innenstadt zu viel wird“, so Uding. Alle zehn bis 14 Tage werden die Kübel nun gegossen – die Hauptblüte soll Ende Juni erreicht sein.

BILD: