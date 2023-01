Übergriff auf 14-Jährige: Unbekannte Person hält Schülerin in Ganderkesee den Mund zu

Ganderkesee Die Polizei sucht nach einer bislang unbekannten Person, die am Montagmorgen in Ganderkesee eine Jugendliche auf deren Schulweg angegriffen haben soll:Zwischen 7 und 8 Uhr habe der oder die Gesuchte der 14-Jährigen auf der Straße „Kleiner Esch“ plötzlich von hinten den Mund zugehalten und sie umgerissen. Der Jugendlichen sei es glücklicherweise gelungen, sich zu befreien und nach Hause zu laufen. Dort hätten die Erziehungsberechtigten die Polizei verständigt, teilt die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mit.

In einer Befragung zu dem Vorfall äußerte die 14-Jährige gegenüber den Beamten, dass sie kurz vor dem Angriff an einem Transporter vorbeigegangen sei, der normalerweise nicht an der Straße stehe. Das Fahrzeug habe weder über eine Aufschrift noch über Fenster im Laderaum verfügt. Angaben zu Personen in dem Transporter habe die Jugendliche nicht machen können.

Mögliche Zeugen, die den Transporter in der Nähe der Straße „Kleiner Esch“ gesehen haben und Angaben zu den Insassen machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 04431/9410 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der Blaulichtblog für den Nordwesten