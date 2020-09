Fahrradklima-Test Noch Bis 30. November: Wie fahrradfreundlich ist die Gemeinde Ganderkesee?

Ganderkesee Wie fahrradfreundlich ist die Gemeinde Ganderkesee? Das können Radfreunde beim „Fahrradklima-Test“ des Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Clubs (ADFC) per Internet mitteilen. Der ADFC ruft gemeinsam mit dem Bundesverkehrsministerium dazu auf, die Fahrradfreundlichkeit von Städten und Gemeinden zu bewerten. Auch Ganderkesees Klimaschutzmanager Lars Gremlowski lädt alle Ganderkeseer Radlerinnen und Radler dazu ein, an der Umfrage teilzunehmen.

Die Abstimmung läuft noch bis 30. November. Der Test soll dabei helfen, Stärken und Schwächen der Radverkehrsförderung zu erkennen. In diesem Jahr ist Radfahren in Zeiten von Corona das Schwerpunktthema. Denn laut ADFC hat die Corona-Pandemie auf einen Schlag viele Menschen zum Radfahren gebracht, die selten oder lange nicht mehr Fahrrad gefahren sind.

Die Umfrage soll zudem aufzeigen, ob Radfahren in den Kommunen Spaß macht und was verbessert werden sollte.

Jede Meinung zählt

Die Einschätzungen von routinierten Radfahrerinnen und Radfahrern ist dabei genauso wichtig wie die von Radfahrneulingen. „Je mehr Menschen beim ADFC Fahrradklima-Test mitmachen, desto besser“, sagt Klimaschutzmanager Lars Gremlowski. Je vielstimmiger die Rückmeldungen sind, desto klarer könne eine Bewertung für Ganderkesee vorgenommen werden.

Ergebnisse im Frühjahr

Die Ergebnisse der Umfrage werden im kommenden Frühjahr präsentiert. Bei den 27 Fragen geht es unter anderem darum, ob man sich auf dem Fahrrad sicher fühlt und wie gut die Radwege sind.

Damit die Ergebnisse auch ausgewertet werden können, müssen in Ganderkesee mindestens 50 Teilnahmen vorliegen. Ziel ist es, auch in der Gemeinde Ganderkesee den Radverkehr zu fördern. Laut Sabine Finke, im Rathaus Fachdienstleiterin Straßen und Verkehr, ermöglichen die Testergebnisse eine genauere Einschätzung zur Fahrradfreundlichkeit in Ganderkesee. „Zudem können identifizierte Stärken und Schwächen im Vergleich zu anderen Gemeinden gezielt für die Umsetzung von Maßnahmen genutzt werden“, sagt sie

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist laut dem Veranstalter die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und findet in diesem Jahr schon zum neunten Mal statt.