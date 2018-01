Ganderkesee Von der Prinzessin über den Piraten bis hin zur Krankenschwester war am Sonntag beim Sonderverkauf der Kostümbörse der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) und der NWZ in der Rathausstraße 19 alles dabei. Wie berichtet, hatten die Organisatoren der Börse eine große Kleiderspende erhalten, der Spender möchte anonym bleiben.

Termine Die Annahme beginnt an diesem Montag, 8. Januar. Bis Samstag, 13. Januar, können Kostüme abgegeben werden. Geöffnet ist montags und freitags von 17 bis 19 Uhr sowie mittwochs und samstags von 11 bis 14 Uhr. Der Verkauf zwischen dem 15. Januar und dem 5. Februar läuft montags und freitags von 17 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr. Nur am ersten Verkaufstag, 15. Januar, geht die Ware bis 20 Uhr über den Tisch.

Was sich in den vielen Kartons verbarg, erfuhr das Team um Elfriede Meyer erst kurz vor dem Verkauf. „Die Kostüme sind wirklich hochwertig“, freute sich Elfriede Meyer, die am Sonntagnachmittag gemeinsam mit Christa Rediske und Brigitte Ewald verkaufte, beriet und für Ordnung sorgte. „Wir sind dreimal in die Luft gesprungen.“

Laut der Organisatoren sind zum Sonderverkauf sogar deutlich mehr Faschingsbegeisterte gekommen als zu den regulären Verkaufsstarts in den vergangenen Jahren. Hunderte Besucher stürmten die Börse. Schon vor der Eröffnung um 14 Uhr hatte sich eine lange Schlange vor dem Eingang gebildet.

Die zehnjährige Lea aus Ganderkesee war am Sonntagnachmittag auf der Suche nach einem Hexenkostüm und wurde auch schnell fündig. Ihre neunjährige Schwester Zoe fand ebenfalls ein Hexenkostüm. „Eigentlich wollte ich ein Flamingo-Kostüm haben“, sagte die Ganderkeseerin. „Aber das hier ist auch schick.“ Die achtjährige Kiana war ohne konkreten Wunsch in die Kostümbörse gekommen. Schon nach wenigen Minuten im Laden schleppte die junge Ganderkeseerin ein lilafarbenes Fledermauskostüm zur Umkleidekabine.

