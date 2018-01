Ganderkesee Wenn in Ganderkesee geknutscht wird, kommen hunderte Besucher in den Ortskern. Manche werden jetzt komische Bilder vor Augen haben, die Ganderkeseer aber wissen: Hier werden keine feuchten Lippen aufeinandergepresst, sondern Bäume geschreddert.

Zum dritten Mal lud der Verein Gantermarkt zu „KNUTschen – das Schredderfest in Ganderkesee“. Hunderte nutzten die Chance, ihren ausgedienten Weihnachtsbaum loszuwerden. Mitarbeitern der Firma Garten- und Landschaftsbau Kreye schredderten die Bäume fachgerecht. 630 Bäume zählte Gantermarkt-Vorsitzender Timo Vetter bis zum Abend. Im Gegenzug gab es für die Baumbesitzer einen Einkaufsgutschein, den „KNUTschein“, mit dem sie beim verkaufsoffenen Sonntag in zahlreichen Geschäften satte Rabatte einheimsen konnten.

Während die Ganderkeseer und ihre Gäste sich freuten, ihren Baum loszuwerden, war einer ganz traurig: „Da gehen sie hin, meine Verwandten“, sagte jemand mit weinerlicher Stimme direkt neben der Schredderanlage. Dieser Jemand war der Künstler Oliver Kessler aus Nordrhein-Westfalen, der zum ersten Mal als „Ed Wood – ein Baum wird lebendig!“ über den Marktplatz lief.

Seine Verwandtschaft wurde aber nicht nur geschreddert, sondern auch geworfen – und zwar von allen Altersklassen beim Weihnachtsbaum-Weitwurf der Jugendfeuerwehr. Bei den Männern siegte Tim Intemann, der auch schon in den vergangenen beiden Jahren auf Platz 1 gelandet war.

Am Abend verwandelte sich der wandelnde Baum dann in einen Roboter. Statt der fulminanten Feuershow in den vergangenen Jahren gab es dieses Mal nämlich eine atemberaubende Lasershow.

