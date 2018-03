„Schnack am Wochenende“: Ein Herz für Hunde

Ganderkesee Die Aufforderung „Mach doch dein Hobby zum Beruf“ in die Tat umzusetzen, ist leichter gesagt als getan. Nicole Jeske (39) hat sich diesen Traum erfüllt. Am 20. Januar dieses Jahres eröffnete sie in Ganderkesee ihren eigenen Hundesalon. Der Name: „Rund um den Hund“ ist bei ihr Programm. Ob Waschen, Föhnen, Bürsten, Schneiden oder auch Ohren- und Krallenpflege, die Hundebesitzer wissen: Bei Nicole Jeske sind ihre Lieblinge in den allerbesten Händen. Für die äußerst sensible Kundschaft hat sie eine feine Antenne und kann sich auf jeden Hund einstellen. Freunde nennen sie auch gelegentlich die „Hundeflüsterin“.

Nicole Jeske ist in Hude aufgewachsen und mit Tieren groß geworden. „Unsere Familie war schon immer tierverrückt“, lächelt Nicole. „Wir hatten immer einen Hund, dazu Meerschweinchen, Kaninchen und mein Vater züchtete Vögel.“ War sie einmal nicht auffindbar, dann war sie in der Nachbarschaft beim Ponyreiten. Aus Angst um ihre Tochter sahen ihre Eltern dies aber nicht so gerne und daher wurde der Wunsch von Nicole nach einem eigenen Pony auch nicht erfüllt. Später, als sie erwachsen war, da war Reiten nicht mehr angesagt: „Ich habe gemerkt, das ist nicht so mein Ding.“ Da sie aber mit den Pferden verbunden bleiben wollte, versuchte sie ihr Glück mit der Pferdezucht. Da Nicole handwerklich sehr begabt ist, erledigte sie den Innenausbau von den Pferdeställen von eigener Hand. „Ich habe schon immer gerne handwerklich gearbeitet.“ Gerade die Pferdezucht ist aber finanziell sehr aufwendig und letztendlich scheiterte ihr Projekt „Pferdezucht“ auch daran.

Neben ihrer Leidenschaft für Tiere spielte Nicole Jeske seit ihrem sechstem Lebensjahr Handball und war nicht nur dort eine erfolgreiche Schützin. Im Schützenverein Hude ist auf der Ehrentafel mit den ganzen Schützenkönigen auch der Name Nicole Jeske mehrfach aufgeführt. Die Schule lief da eher nebenher. „Ich war eher der Klassenclown“, erinnert sich Nicole. Als sie dann Tierärztin werden wollte, merkte sie, dass dafür die Schulnoten nicht gut genug waren.

Nach ihrem Realschulabschluss besuchte sie die Sozialpflegeschule in Wildeshausen. Wegen ihrer handwerklichen Begabung hätte Nicole gerne eine Ausbildung als Zweiradmechanikerin oder als Malerin angefangen, aber mit dieser Berufswahl war ihr Vater überhaupt nicht einverstanden. So absolvierte sie eine Ausbildung als Einzelhandelskauffrau im „Grünen Warenhaus“ in Wildeshausen. Ganz besonders gerne arbeitete sie hier in der Abteilung für Zoobedarf, wo auch Lebendtiere angeboten wurden. Dieser Beruf gefiel ihr und so arbeitete sie nach ihrer Ausbildung zunächst in einem Zoofachgeschäft in Westerstede und dann bei „Siemers Pet Shop“ in Delmenhorst, ebenfalls ein Zoofachgeschäft. Für einige Zeit hatte dieses Geschäft auch eine Filiale in Ganderkesee.

Zwischendurch wechselte Nicole für zwei Jahre ihren Arbeitgeber und arbeitete in einem Hundesalon. „Das hat mir schon damals sehr viel Spaß gemacht“, schwärmt Nicole. Das Jahr 2009 brachte dann eine große berufliche Veränderung. Sie arbeitete sechs Jahre in der Edelmetall-Branche und hier im Außendienst. Nach einigen Jahren merkte Nicole, dass es nicht ihre berufliche Erfüllung war und sie diese Tätigkeit nicht bis zur Rente machen wollte. Sie legte eine kurze Findungsphase ein und arbeitete unter anderem auf einem landwirtschaftlichen Betrieb in Altenesch. Hier übernahm sie das Melken der 330 Kühe und dazu das Füttern der Kälber. Dies machte ihr so viel Spaß, dass sie auf dem landwirtschaftlichen Betrieb auch heute noch stundenweise aushilft. „Es gibt für mich nichts Schlimmeres als Langeweile und deshalb macht es mir auch nichts aus, wenn ich 60 Stunden und mehr in der Woche arbeite“, sagt sie.

Vor zwei Jahren erfüllte sich Nicole den Traum von einem eigenen Hundesalon. In Berne hatte sie einen kleinen Pavillon, in dem ihr Hundesalon untergebracht war. In einer stark ländlich geprägten Umgebung war die Nachfrage nach einer Hundefriseurin aber eher gering. So suchte sie nach einem neuen Standort. Mit Freunden feiert sie gerne und das auch viele Jahre im ehemaligem „Musikclub“ in Ganderkesee. Dadurch kannte Nicole Jeske den Ort und auf der Suche nach einer Immobilie für ihren Hundesalon fand sie „Am Markt“ den idealen Platz.

„Ich bin mit den ersten Monaten mehr als zufrieden“, sagt sie. Zufrieden, weil ihr Hundesalon sehr gut angenommen wird und zufrieden, weil sie ihr Hobby zum Beruf machen konnte. Übrigens: Mehr als zufrieden ist Nicole Jeske auch mit ihrem Lieblingsverein Werder Bremen, der sich immer mehr von der Abstiegszone entfernt. Immer wenn es ihre Zeit erlaubt, ist sie im Weserstadion um ihren Lieblingsverein live zu erleben.

