Ganderkesee Wer sich das perfekte Weihnachtswetter vorstellt, der denkt vor allem an eines: Schnee. Doch davon waren die Ganderkeseer auch diesmal wieder hunderte Kilometer – oder auch einige Grad Celsius – entfernt. Stattdessen Schneeflocken fiel nichts als Regen.

Der Dezember 2019 sei deutlich zu mild und sonnenscheinreich ausgefallen, lautet die Bilanz des Wetterkontors Ingelheim, das das im Auftrag der NWZ allmonatlich das Wetter in und um Ganderkesee analysiert. Als Vergleichswerte legen die Wetterexperten die langjährigen Monatsmittel zugrunde.

Hatte zu Monatsbeginn noch das Hoch „Sarena“ für ruhiges und größtenteils trockenes Wetter gesorgt. so zogen ab dem Nikolaustag, dem 6. Dezember, wiederholt Tiefdruckgebiete und ihre Ausläufer vorüber. Dabei gelangte oft milde, teilweise auch sehr milde Luft in die Region. Zwar fiel immer mal wieder Regen, die Niederschlagsmengen hielten sich aber meist in Grenzen.

Im Laufe des Dezembers wurde es kaum winterlicher – die Witterung der ersten Monatshälfte hielt sich im Großen und Ganzen bis Weihnachten. Auch an Heiligabend zog ein Tief namens „Cedric“ rasch über Deutschland hinweg und brachte zeitweise Regen. Hochdruckeinfluss dominierte erst wieder in den letzten Tagen des Jahres 2019.

Auch echtes Weihnachtsmarkt-Wetter – jene Temperaturen, bei denen der Glühwein besonders gut schmeckt – gab es selten. Nur in acht Nächten hat das Wetterkontor Frost gemessen, insbesondere zu Monatsbeginn und Ende Dezember. Ein Eistag, an dem die Temperatur den ganzen Tag unter dem Gefrierpunkt geblieben wäre, wurde nicht registriert.

Mit einer mittleren Temperatur von 5,2 Grad lag der Dezember am Ende 2,8 Grad über dem langjährigen Mittel der Jahre 1981 bis 2010. Der Höchstwert des Monats wurde mit 13,5 Grad am 17. Dezember gemessen, am kältesten war es mit -3,5 Grad in der Nacht zum 5. Dezember.

Der Niederschlag summierte sich auf 30,2 Liter pro Quadratmeter. „Damit erreichte der Dezember nur 51 Prozent des Klimamittels“, so die Wetterexperten aus Ingelheim. Am meisten Niederschlag fiel mit gerade einmal 5,1 Litern am 22. Dezember.

Die Sonne zeigte sich häufig, und so konnte ein deutliches Plus verzeichnet werden: Mit 57 Stunden lag die Sonnenscheindauer 43 Prozent über dem Soll.