Fast 400 Aussteller an diesem Wochenende auf der Hansebau

Die Messe HanseBau in Bremen läuft von diesem Freitag, 17. Januar, bis Sonntag, 19. Januar. Fast 400 Aussteller, überwiegend Firmen aus der Region, präsentieren in den Messehallen 5, 6 und 7 ihre Angebote und Dienstleistungen rund um den Hausbau. Geöffnet ist die Messe an allen drei Tagen jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Sonderschauen widmen sich speziellen Themen, unter anderem dem Gartenbau (Halle 5), Heizen mit Holz, Smart-Home & Sicherheit (beide in Halle 6) sowie Solarenergie (Halle 7). Am Freitag findet zudem ein Aktionstag „Ausbildung im Handwerk“ statt: Viele Aussteller rücken dann ihre Ausbildungsmöglichkeiten in den Blickpunkt.

Aus Ganderkesee sind neben der Galabau-Firma Kreye noch weitere Unternehmen bei der HanseBau vertreten. Eigene Stände haben unter anderem Fernseh Fleischer (Elektrotechnik) in Halle 6, die Lammers GmbH (Abdichtungs- und Dämmtechnik sowie Bautenschutz) in Halle 5 sowie das Umzugsunternehmen Mansholt in Halle 5.