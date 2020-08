Info-Abend dreht sich um Wolf

Ganderlkesee Eine Informationsveranstaltung mit Carsten Sauerwein zum Thema „Wolf“ ist für Montag, 31. August, geplant. Der Wolfsberater der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst ist in der Mensa der Oberschule am Steinacker in Ganderkesee zu Gast. Der Informationsabend beginnt um 18 Uhr und ist für interessierte Bürger offen. Der Besuch von Sauerwein erfolgt laut Gemeindeverwaltung auf Anregung der CDU-Fraktion im Rat. Die Verwaltung weist darauf hin, dass das Betreten der Mensa nur mit einer Mund-Nasen-Bedeckung gestattet ist.