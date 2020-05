Anpflanzungen: Kein Tropfen auf dem heißen Stein

Gemeinde Hatten Der ein oder andere Spaziergänger wird sich vielleicht gewundert haben. Warum stehen in der Gemeinde zurzeit viele junge Bäume? Und weshalb sind sie gut verpackt in grüne, etwas knitterig wirkende Plastiksäcke – siehe zum Beispiel am Feldweg zwischen Kirchhatten und Neuhatten?

Hintergrund sind die teilweise schlechten Erfahrungen, die die Gemeinde in der jüngeren Vergangenheit mit Baumanpflanzungen gemacht hat. In den immer ausgeprägteren Trockenperioden ist die natürliche Wasserversorgung längst nicht mehr ausreichend. So kam es zu bedauerlichen Verlusten, u.a. bei Spenden der Heinz-Wieker-Stiftung. Der Baubetriebshof wässert zwar regelmäßig auf öffentlichen Flächen, gerade im Sommer verdunstet allerdings auch ein großer Teil des wertvollen Wassers.

Lösen soll jetzt das Problem der regelmäßigen Wasserversorgung der sogenannte „Watercoat III“. Dabei handelt es sich um eine mobile Tröpfchenbewässerung. „Wir haben 120 Exemplare für Neuanpflanzungen bestellt“, so Bürgermeister Christian Pundt zur NWZ. Anja von Seggern-Oeltjenbruns, Gartenexpertin der Gemeinde, versorgt derzeit Jungpflanzen mit den Wassersäcken. Die bestehen aus Polyethylen mit eingearbeitetem Nylongewebe und können einfach durch einen Einfüllstutzen gefüllt werden. Tröpfchenweise gelangt das Nass von dort direkt in das Erdreich am Baum, wo es je nach Witterung über mehrere Tage die Pflanze mit Wasser und löslichen Nährstoffen aus dem Boden versorgt.

