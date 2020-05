Corona-Epidemie: Hatter Einrichtungen weiter geschlossen

Gemeinde Hatten Wie die Gemeinde Hatten mitteilt, bleiben alle kommunalen Einrichtungen weiterhin bis zum Mittwoch, 6. Mai, vorsorglich geschlossen. Danach werde in Abstimmung mit dem Landkreis und anderen Gemeinden über das weitere Vorgehen entschieden. Betroffen sind neben den Schulen und Kindertagesstätten, für die es besondere Regelungen gibt: die kommunalen Jugendhäuser in Sandkrug und Kirchhatten, die nachschulischen Betreuungseinrichtungen, die kommunalen Sportstätten inklusive Hallenbad, das Rathaus in Kirchhatten, die Leistungsabteilung des Jobcenters in Sandkrug und das Bürger-Service-Büro in Sandkrug.

Notwendige Termine können weiterhin unter Telefon 04482 922-205 vereinbart werden. „Wir sind weiterhin für die Bürgerinnen und Bürger da!“, betont der Bürgermeister.