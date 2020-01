Gemeinde Hatten Die drei Jugendfeuerwehren der Gemeinde Hatten haben fleißig Weihnachtsbäume gesammelt. Bei bestem Wetter wurden insgesamt 1041 Bäume von den jungen Kameraden eingesammelt, auf Anhänger verladen und zu unterschiedlichen Ablageplätzen wie zum Beispiel dem Osterfeuerplatz in Kirchhatten transportiert. „Die Anzahl der Bäume konnte in diesem Jahr noch mal um 73 Bäume gesteigert werden“, meldet Tom Kramer, Pressesprecher der Hatter Feuerwehren.

Die Jugendfeuerwehren bedanken sich für die vielen freundlichen und netten Spenden der Bürger. Besonders danken möchten sie den vielen Helfern, die die Aktion tatkräftig mit Treckern, Anhängern und Verpflegung unterstützten. Dank der Bäcker Bruno (Sandkrug) und Dannemann (Kirchhatten) wurden die jungen Kameraden bestens versorgt.

Eine Enttäuschung muss der Feuerwehrnachwuchs allerdings auch verdauen. Leider wurden auch in diesem Jahr wieder Tannenbäume vor den geplanten Terminen abgelegt, was nicht Ziel der ganzen Aktion war. „Die Tannenbäume werden ja gesammelt, damit Sie nicht wahllos in den Ortschaften rumliegen“, erinnert Tom Kramer an den Hintergrund der Aktion.