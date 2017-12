Gemeinde Hatten Nur noch vier Tage sind es bis zum Jahreswechsel. Angesichts des bevorstehenden Silvesterfestes bittet die Gemeinde Hatten um den vorsichtigen Umgang mit Feuerwerkskörpern.

Damit die Begrüßung des neuen Jahres nicht im Krankenhaus ende, sollten nur Feuerwerkskörper verwendet werden, die eine CE-Kennzeichnung, eine amtliche Zulassungsnummer einer in der Europäischen Union ansässigen Einrichtung und eine Gebrauchsanleitung in deutscher Sprache haben, heißt es in einer Mitteilung aus dem Hatter Rathaus.

Die Verwaltung gibt auch Tipps und Warnungen fürs Hantieren mit den Böllern: Die Einhaltung von Sicherheitsabständen zu brandgefährdeten Gebäuden müsse unbedingt eingehalten werden. Generell ist das Abbrennen von Böllern und Raketen nur am 31. Dezember und am 1. Januar durch Erwachsene erlaubt. Besondere Sicherheitsabstände gelten für Kirchen, Altenheime, Reetdach- und Fachwerkhäuser sowie Biogasanlagen. In „unmittelbarer Nähe“ herrscht hier ein völliges Verbot. Laut Verwaltung wird speziell bei reetgedeckten Gebäuden und Biogasanlagen ein Sicherheitsabstand von 200 Metern als notwendig erachtet. Verstöße gegen die zuständige Verordnung zum Sprengstoffgesetz können mit einer Geldbuße bis zu 50 000 Euro € geahndet werden.

Bürgermeister Christian Pundt: „Wer knallt, haftet für entstandene Schäden und nach dem Knallen muss aufgeräumt werden.“ Er hoffe auf das Verständnis in der Bürgerschaft, so der Verwaltungschef.