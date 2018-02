Treffpunkte für Einsatz stehen fest

Gemeinde Hatten An diesem Samstag startet um 8.30 Uhr auf dem gesamten Gebiet der Gemeinde Hatten eine gemeinschaftliche Aktion. Gemeinsam mit den Bezirksvorstehern machen sich Freiwillige an den Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern, die auf öffentlichen Flächen stehen. Ansprechpartner am Samstag ist Hattens Bauhofleiter Hergen Schütte, Telefon 04482 922-268. Im direkten Anschluss gibt es ab 13 Uhr im Kirchhatter Feuerwehrhaus einen gemeinsamen Imbiss.

Hier die Treffpunkte:

• Dingstede: Verbindungsweg Nutteler Moorweg und Nutteler Straße in Höhe Nutteler Straße 18

• Hatterwüsting: Bushaltestelle Voßbergweg in Höhe Kindertagesstätte Alte Dorfschule

• Kirchhatten: Sportplatz bei der Grundschule Kirchhatten

• Munderloh: Schutzhütte am Helmerweg

• Sandhatten: Beim Feuerwehrhaus Sandhatten

• Sandkrug: Bürgerpark an der Bahnhofstraße

• Schmede: Korte Heide in Höhe Dingsteder Straße 53