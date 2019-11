Golfdamen spenden

Die Wildeshauser Golfdamen haben wieder gespendet: Über 465 Euro darf sich die Hospizhilfe Wildeshausen freuen. Das Geld überreichte Ladies Captain Eva Heinke (im Bild 3. von links).

Zusammengekommen ist die Summe bei einem Benefizturnier der Golferinnen. Ulla Meier-Sperling (Schriftführerin und Koordinatorin, rechts), Iris Schaar (2. Vorsitzende, links) und Heinrich Kathmann (Kassenwart) von der Hospizhilfe stellten den Golfdamen nun dar, wie vielfältig die Betreuung von Sterbenden und Trauernden ist: So werden zum Beispiel in Altenheimen, im Krankenhaus oder in den Familien todkranke Mitmenschen besucht.

BILD: privat