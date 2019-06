Großer Bahnhof an Harpstedts neuer „Königsallee“

Zur „Königsallee“ avancierte der Heidlogeweg in Harpstedt, auch ein „Königsplatz“ ist entstanden. Der Anlass liegt auf der Hand: Hier wohnt die neue Bürgerschützenmajestät Uwe Pasiwan. Am Mittwochabend kamen der Magistrat, Offiziere, „Elitesoldaten“ aus dem IV. Rott, Nachbarn, Bläser des Hegerings Harpstedt und weitere Freunde vorbei, denn es galt, die Königsscheibe am Hause seiner Majestät aufzuhängen. Begleitet von Trommelwirbel und assistiert von Scheibenträger Heinz Remme sowie Rainer Windhusen, übernahm es Nachbar Klaus Stiller, das schmucke Stück an der Klinkerwand zu befestigen. Flecken-Bürgermeister Stefan Wachholder erinnerte an das Königsschießen, auch daran, wie Pasiwans Freundin Bianca Koreuber half, einen Schiebenscheeten-Gast zu verarzten – und an die nächtliche Feier bei der Majestät, bei der die gut 150 Gäste „festlich bewirtet“ worden seien. Den musikalischen Part übernahm das Bläserkorps des Hegerings (Bild links). Oberst Rolf Ranke hatte die Scheibe mit Pasiwans Treffern mitgebracht, an deren Rand er und die weiteren Gäste sich verewigten (Bild rechts, neben ihm der König und dessen Freundin).BILDer:

Mehr Bilder vom Scheibenanbringen unter www.nwzonline.de/fotos-landkreis