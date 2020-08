Gasthaus plant die Kohlsaison

Grüppenbühren Das Gasthaus „Zur Linde“ in Grüppenbühren macht mitnichten in vier Wochen die Türen zu. Eine entsprechende Äußerung von Seniorchef Heiner Sievers in einem NWZ-Bericht zur Situation der Gastronomie unter Corona-Einschränkungen sollte nicht wortwörtlich so verstanden werden, sondern lediglich versinnbildlichen, wie ernst die Lage ist.

„Wenn es so weiter geht, können wir hier in vier Wochen abschließen“, war Sievers in der NWZ zitiert worden, nachdem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die Ausrichtung größerer Familienfeiern in Gaststätten wegen der Infektionsgefahren in Frage gestellt hatte. Im Gasthaus „Zur Linde“ finden aber weiterhin Familienfeiern statt und die Grünkohlsaison wird auch vorbereitet – unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Hygienekonzepte.