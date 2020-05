Gutschein für die Ambulante Hospizhilfe

Als Dank für deren Einsatz hat der Wildeshauser Gildeclub „Pfingstar“ für die ehrenamtlich Tätigen des Vereins Ambulante Hospizhilfe Wildeshausen einen Gutschein überreicht. Markus Plate (links) übergab diesen stellvertretend an den 1. Vorsitzenden des Vereins, Bürgermeister Jens Kuraschinski (2. von links), Heinrich Kathmann (Kassenwart) und Renate Harms (Schriftführerin und Trauerbegleiterin). Mit dem 250-Euro-Gutschein für den Ratskeller wolle man die Ehrenamtlichen zu einem Essen einladen. „Das Geld kommt aus unserer Kasse für Pfingsten. Damit wollten wir Gutes tun“, erklärte Plate, dessen Gildeclub elf Mitglieder hat. „Es ist schön, Wertschätzung zu erfahren. Ich mache meine Arbeit wirklich sehr gern, auch wenn in Corona-Zeiten alles anders ist“, sagte Harms. Viele Menschen würden in der Trauerbegleitung einen direkten Kontakt bevorzugen, derzeit sei man aber auf telefonische hospizlich-palliative Beratung und Begleitung angewiesen. Über Telefon 0 44 31/ 7 17 17 werde man an die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen weitergeleitet, erklärte Kathmann.

