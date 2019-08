Häger und Schlegel bringen Burgwiese zum Mitwippen

Ein bisschen für die kleinen grauen Zellen, dazu eine gute Prise Humor, ein wenig Besinnliches, verfeinert mit Rockigem – und das Ganze kredenzt mit einer flapsig-witzigen Moderation: Mit diesem Rezept füllen Markus Häger (rechts) und Thomas Schlegel (links) Säle. Und auch die Wildeshauser Burgwiese, wie sich am Sonntag beim Sommerkonzert zeigte. 16 Titel hatten die beiden Musiker im Gepäck. Schon bei den ersten wippten in den voll besetzten Zuschauerreihen viele Füße mit. Sieben Stücke waren neu im Programm, darunter „Es lebe das Leben“ (nach „Es lebe das Laster“ von Udo Jürgens), „Ich seh dich vor meinen Augen“ von Markus Häger und „Wie der Wind so frei“, ein Ohrwurm der früheren Delmenhorster Formation Wolfsmond. Natürlich gab es auch Gelegenheit, die Seele baumeln zu lassen – etwa beim Instrumentalstück „Spaziergang“ (Häger/Schlegel).BILD: