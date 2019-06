Scheidende Trainer sehen faires Spiel

Hasbergen Mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den TV Munderloh machte Fußball-Kreisligist TuS Hasbergen seinem scheidenden Trainer Andreas Lersch ein nettes Abschiedsgeschenk. Ähnliches hatten sich sicherlich auch die Gäste am Freitagabend vorgenommen, doch sie zogen in dieser sehr guten, aber auch besonders fairen Begegnung, in der Schiedsrichter Felix Kratz nicht einmal in seine Tasche greifen musste, den Kürzeren. Besonders in der ersten Halbzeit entwickelte sich eine gutes Spiel, obwohl es für beide Mannschaften um nichts mehr ging. Trotzdem war beiden Teams anzumerken, dass sie dieses letzte Saisonspiel gewinnen wollten.

Gute Tormöglichkeiten wurden zunächst ausgelassen, ehe Jonas Müller die Führung der Platzherren markierte. Er wurde nach einem Konter mustergültig in der Spitze angespielt und setzte sich nach einem Sprintduell entscheidend durch (31.). In der zweiten Halbzeit erhöhte Sacha Albrecht, der eine eigentlich verunglückte Flanke mit seinem Bauch über die Torlinie bugsierte (60.). Später ging den Gästen etwas die Puste aus, was von Hasbergen aber nicht mehr ausgenutzt wurde.