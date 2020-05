Informationsstand Am Hasbruch: Verein will Besucher für Regeln sensibilisieren

Hasbruch Auf die neue Leidenschaft vieler – zumeist wohl auswärtiger – Spaziergänger für den Wald reagiert an diesem Samstag, 9. Mai, die Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs: Mit einem Informationsstand in der Nähe des Forsthauses in Vielstedt, wo sich der erfahrungsgemäß am stärksten frequentierte Zugang in den Wald befindet, möchte der Verein dazu beitragen, dass es nicht wieder zu Szenen wie an den vergangenen Wochenenden kommt.

Im Gespräch mit der Nordwest-Zeitung hatte Revierförster Jens Meier berichtet, dass Waldbesucher weder Kontaktverbote noch Waldgebote eingehalten hätten. Unter anderem seien Wege verlassen und die Natur vermüllt worden. Auch hätten Spaziergänge ihre Hunde unangeleint im Naturschutzgebiet herumlaufen lassen. Meier hatte daraufhin ein künftiges Betretungsverbot des Hasbruchs nicht mehr ausgeschlossen.

Auch die Hasbruchfreunde haben festgestellt, dass häufig gegen die von den Niedersächsischen Landesforsten gut sichtbar angeschlagen Verhaltensregeln verstoßen werde. Die Missachtung der Ge- und Verbote scheine zur Nachahmung anzuregen, hat Vorsitzender Heiko Ackermann beobachtet, frei nach dem Motto: „Der andere macht es doch auch!“ Von 10.30 bis 15 Uhr will der Verein daher an diesem Samstag das Gespräch mit den Gästen – mehr als 1000 seien es täglich – suchen.

Durch den Besucherdruck während der Corona-Krise sei die „naturverträgliche Nutzung des Waldes während der aktuellen Brut- und Setzphase, in der beispielsweise Feuersalamander teilweise wanderungsaktiv sind, akut gefährdet“, so Ackermann. Sein Appell: „Wir bitten alle Besucher des Hasbruchs, zum Schutz der einzigartigen Naturschönheit und der teilweise sehr seltenen Tier- und Pflanzenarten sich die Hinweise der Landesforsten vor dem Betreten des Waldes kurz anzuschauen und sich danach zu verhalten.“