Hasbruch Der schwarz-gelbe Leib liegt plattgewalzt auf dem Weg, Käfer laben sich an der ausgetrockneten Amphibie: Eine besondere Häufung an verendeten Feuersalamandern haben Spaziergänger in den vergangenen Tagen im Hasbruch bemerkt. Das massenhafte Amphibiensterben sorgt inzwischen auch die Niedersächsischen Landesforsten.

Schließlich ist das Leben der Feuersalamander in Teilen Deutschlands seit 2015 von einem aggressiven und tödlichen Pilz bedroht. Zudem sei allein schon die Menge an toten Amphibien für den Hasbruch bislang einzigartig, betont Revierförster Jens Meier.

Doch im Wald zwischen Ganderkesee und Hude ist es keine Hautpilzerkrankung, die „Lurchi“ zusetzt – sondern der Mensch: „Ich gehe davon aus, dass die Tiere Mountainbikern oder ähnlich schnell fahrenden Radfahrern zum Opfer gefallen sind“, sagt Jens Meier.

Doch warum die Häufung in diesem Jahr? „Die Feuersalamander haben derzeit eine extrem hohe Aktivität, sie beruht auf der jetzt für sie optimalen Witterung nach der extrem langen Trockenzeit“, sagt der Revierförster und erläutert, was der Dürre-Sommer von 2018 damit zu tun hat. Meier: „Die wirkliche Gefahr für den Feuersalamander geht von der Klimaveränderung und Erderwärmung aus.“ Teils fehle das oberflächennahe Grundwasser, welches die Gewässer gespeist hat, noch vollständig. Die Wasserstände im Hasbruch seien weit von ihrer ursprünglichen Höhe entfernt. Schon in den letzten beiden Jahren hätten die Landesforsten beobachtet, dass die Gewässer, in denen die Salamanderweibchen ihre Jungen gebären, viel schneller ihren Wasserstand verlieren. Meier: „Sie trocknen teils aus, noch bevor die kleinen Salamander in ihrer Entwicklung soweit sind, dass sie frühestens nach drei Monaten die Gewässer verlassen können.“ Das sei sonst Ende Juli soweit. Dass dann Hunderte von kleinen Salamandern sterben würden, sei in trockenen Frühjahren immer mal wieder passiert, aber nicht jetzt zu dieser Zeit und in dem aktuellen Ausmaß.

Das neue, klimabedingte Phänomen ist nicht auf die Region beschränkt, bestätigt die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde: „Nach Rücksprache mit Diplombiologe Richard Podloucky ist die Häufung von Totfunden auf bestimmten Wegstrecken in mehreren Vorkommensgebieten gemeldet worden, im Harz auch schon öfter“, sagt Meier und betont: „Für den Hasbruch ist das in der Häufung aber neu.“ Spaziergänger und Radler sollten bis mindestens Ende Oktober beim Laufen und Fahren auf den Waldwegen besonders vorsichtig sein.