Hasbruch Der Hasbruch bekommt seine Kastanienallee zurück: Nach einer unerwartet erfolgreichen Spendenaktion und dank des Entgegenkommens der Baumschule Bruns in Bad Zwischenahn kann der historische Weg ins Waldesinnere schneller als gedacht wieder aufgeforstet werden. Die frohe Kunde übermittelten Vorstand und Beirat der Gesellschaft der Freunde des Hasbruchs den Mitgliedern Anfang dieser Woche während der Jahreshauptversammlung.

So groß die Freude jetzt, so groß waren Frust und Enttäuschung unter den Hasbruchfreunden im vergangenen Sommer, als sich herausstellte, dass die mehr als 130 Jahre alte Kastanienallee zum größten Teil nicht mehr erhalten werden konnte. Wegen Schädlingsbefalls mussten rund 20 Bäume auf einen Schlag gefällt werden, andere waren in den Jahren zuvor schon abgängig gewesen. Die Kastanienallee, 1886 auf Geheiß des Oldenburger Großherzogs Nikolaus Peter angelegt, gab es damit nicht mehr – nur noch acht Bäume blieben stehen.

Im Dezember starteten die Freunde des Hasbruchs eine Spendenaktion, durch die nach Angaben von Schatzmeister Helmut Kühling für 23 der benötigten 37 jungen Esskastanien Sponsoren gefunden wurden. „Aufgrund des enormen Spendeneingangs von fast 2500 Euro ist ein großer Schritt zur Wiederherstellung der historischen Anlage getan“, freute sich Kühling.

Es kam aber noch besser: In der Jahreshauptversammlung verkündete Revierförster Jens Meier, dass durch Haushaltsreste in der Kasse der Landesforsten und eine großzügige Rabattierung der Baumschule Bruns auch die restlichen 14 Kastanien gesichert seien. Nun sei eine Wiederherstellung der gesamten Allee „in einem Rutsch“ möglich.

Und damit soll es schnell gehen: Bereits am kommenden Freitag, 13. März, findet eine Pflanzaktion statt. Dabei können alle Sponsoren „ihren“ Baum kennenlernen und eine Erinnerungsurkunde mitnehmen. Die Landesforsten bereiten die Pflanzungen vor, unter anderem wurde bereits das verbliebene Altholz gemulcht. Es werden ausschließlich Esskastanien gepflanzt, da diese gegenüber Rosskastanien als widerstandsfähiger gelten.

Der Vorsitzende der Hasbruchfreunde, Heiko Ackermann, zeigte sich froh darüber, dass aus dem Kreis der Sponsoren mit Rolf Bielefeld aus Delmenhorst sogar ein ehrenamtlicher Obmann gewonnen werden konnte, der künftig im Auftrag des Vereins ein besonderes Augenmerk auf die Entwicklung der jungen Bäume haben wird. „Wir sind wirklich begeistert, dass auch zahlreiche Nicht-Mitglieder als regelmäßige Besucher des Hasbruchs den Verlust der Jahrhunderte alten Kastanien ebenso schmerzlich empfunden haben wie viele Mitglieder unseres Vereins, die sich für die Spendenaktion eingesetzt haben“, sagte Ackermann.