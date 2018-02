Horst Jetzt hat es doch noch geklappt mit der Eisbahn beim Jugendraum Horst in Schönemoor. Nachdem die Organisatoren die Aktion für Montag zunächst absagen mussten, konnten die Kinder am Dienstag endlich auf Schlittschuhen die geflutete Skateranlage stürmen.

Das hatten sie Mathias Spiecker zu verdanken: Der Nachbar des Jugendraums trug seit Freitagnacht immer neue dünne Wasserschichten – insgesamt 5000 Liter – auf die mit einem Vlies abgedeckte Asphaltbahn auf und ließ sie festfrieren. Übers Wochenende machte ihm noch die Sonne einen Strich durch die Rechnung: „Die steht Ende Februar schon so hoch, dass sie die Fläche immer wieder antaut“, erklärte Spiecker. Am Dienstag blieb die Sonne aber hinter den Wolken, so dass die gut drei Zentimeter starke Eisschicht nicht verwässerte. Die dünne Schneeschicht obendrauf trug ebenfalls dazu bei.

Die Verantwortlichen im Jugendraum wollen jetzt täglich spontan entscheiden, ob die Eisbahn freigegeben werden kann, und dies über ihre Facebook-Seite bekanntgeben. Wenn das Eis fest ist, kann jeweils zwischen 15 und 19 Uhr gelaufen werden.