Hoyerswege Abschiedsstimmung beim Schützenverein Hoyerswege: Zum letzten Mal fand am Wochenende das Schützenfest am bisherigen Schützenhaus hinter dem Restaurant „Mongolei“ statt – ihr nächstes Fest wollen die Hoyersweger Schützen an der neuen Sport- und Schießanlage an der Straße An der Hackhorst feiern, deren Bau rasch voranschreitet.

Und weil zum letzten Mal an alter Wirkensstätte ein Königshaus proklamiert wurde, durften alle Mitglieder mitschießen – die Sperren für die Majestäten der vergangenen Jahre waren aufgehoben worden. Rainer Vosteen nutzte diese Chance: Der Schützenkönig des Vorjahres verteidigte mit 37 Ringen seinen Titel vor seinen neuen Adjutanten Rainer Jüchter (37)und Günter Richter (35).

Das Königspaar trägt diesmal den gleichen Nachnamen, denn zur neuen Damenkönigin ernannt wurde Janet Vosteen mit 39 Ringen. Ihre Adjutantinnen sind Krimhild von Thaden (38) und Vorjahreskönigin Sabine Cordes-Malscheski (37). Bei den Jugendlichen errang Lukas Richter (37 Ringe) die Königswürde, die Adjutantenschnüre gingen an Tim Beuke und Jonas Goldenstedt (beide 35).

Noch einmal Seniorenkönig werden wollte Gerold Otte – und das schaffte er auch mit 37 Ringen. Vogelkönigin ist Susanne Richter und als König und Königin der Könige wurden Günter Richter (38) und Heike Braue (37) proklamiert.

Für die beste Gesamtleistung wurde ein Geschwisterpaar ausgezeichnet: Bei den Herren sicherte sich Gerrit Bakenhus (193 Ringe) den Pokal, bei den Damen gelang dies Amelie Bakenhus (180 Ringe).