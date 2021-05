Corona-Pandemie: Corona-Schnelltests: Drittes Testzentrum kommt nach Huntlosen

Huntlosen /Ahlhorn /Großenkneten Die Johanniter-Unfall-Hilfe baut ihr Angebot an Corona-Antigen-Schnelltests in der Gemeinde Großenkneten weiter aus. Ab diesem Dienstag, 18. Mai, ist sie auch in Huntlosen wöchentlich mit einem Testzentrum für Bürgertests vertreten. Damit ist nach Großenkneten und Ahlhorn auch die dritte große Ortschaft in der Gemeinde Großenkneten mit einem derartigen Angebot versorgt.

Wie bereits beim Testzentrum in Ahlhorn hat Bürgermeister Thorsten Schmidtke wiederum die Hinweise aus der Bevölkerung sowie diesmal die Idee des FC Huntlosen für eine geeignete Räumlichkeit aufgegriffen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Die Bürgerinnen und Bürger können sich ab sofort immer dienstags von 16 bis 19 Uhr im Vereinsheim des FC Huntlosen, Bahnhofstraße 84 testen zu lassen.

Eine Anmeldung ist erwünscht. Sie kann online über das Portal der Johanniter-Unfall-Hilfe unter www.johanniter.de/schnelltest-nb erfolgen. Bei freien Kapazitäten sei auch eine kurzfristig vereinbarte Testung, gegebenenfalls mit Wartezeiten, möglich.

Das dritte Testzentrum im Gemeindegebiet wird ergänzt durch Testmöglichkeiten in den Apotheken und Arztpraxen. „Mit diesen flexiblen Angeboten können die Bürgerinnen und Bürger die mit der neuen niedersächsischen Corona-Verordnung vielfach erforderliche Testbescheinigung nachweisen“, so die Gemeindeverwaltung. Gleichzeitig sollen mit der Teststrategie mögliche Infektionen frühzeitig erkannt und Maßnahmen gegen eine weitere Verbreitung ergriffen werden.

Die Testmöglichkeiten im Überblick: • Großenkneten: Vereinsheim des TSV Großenkneten, Hageler Straße 2 a: montags, 16 bis 19 Uhr, sowie mittwochs, 10 bis 13 Uhr • Ahlhorn: Testzentrum an der Grundschule Ahlhorn, Schulstraße 1: freitags, 16.30 bis 19.30 Uhr • Huntlosen: Vereinsheim des FC Huntlosen, Bahnhofstraße 84, dienstags, 16 bis 19 Uhr • Ahlhorner Apotheke, Tel. 04435/1202 • Heide-Apotheke Großenkneten, Telefon 04435/5768 • verschiedene Arztpraxen