Im neuen Sonnenstudio

Ab sofort an der Ahlhorner Straße in Wildeshausen zu finden ist das „Sunshine Sonnenstudio“. An diesem Montag, 11. Mai, wollen Lilija Jasetska und ihr Mann Helmut Müller den Betrieb aufnehmen. Der Grund für den Umzug: „Wir wollten uns vergrößern“, sagt Müller. In den alten Räumlichkeiten an der Bargloyer Straße habe es dafür keine Möglichkeit gegeben. Der neue Standort bietet Platz, um das Angebot von vier auf sechs Sonnenbänke zu erweitern. Eigentlich war der Umzug für Anfang Juni geplant. Die durch Corona bedingte Zwangspause haben die Inhaber genutzt, um die neuen Räumlichkeiten bereits früher zu beziehen. Nun sind (von links) Oksana Pylyponuik, Chefin Lilija Jasetska und Katarina Düser wieder für die Kunden da.BILD: