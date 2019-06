Im Nordwesten Kräftige Gewitter mit zum Teil starken Regenfällen haben am Montagabend im Nordwesten für zahlreiche überspülte Straßen und voll gelaufene Keller gesorgt. In Kirchhatten im Kreis Oldenburg eilten die Feuerwehren am späten Abend von Einsatz zu Einsatz. „Das Telefon steht dort nicht mehr still“, berichtet unser Fotograf Andre van Elten. Wie die Nachrichtenagentur Nonstop News berichtet, wurden offenbar auch Bäume entwurzelt. Auch zum Krankenhaus Brake in der Wesermarsch mussten Einsatzkräfte ausrücken. Dort war ebenfalls ein Keller vollgelaufenen, erklärte ein Sprecher der Großleitstelle Oldenburger Land auf Anfrage dieser Zeitung.

Die Großleitstelle teilte zudem auf Facebook mit, dass das Personal dort aktuell verstärkt worden sei, damit auch ein erhöhtes Aufkommen an Notrufen zügig abgearbeitet werden kann. „Wir waren gut aufgestellt und vorbereitet“, erklärte der Sprecher weiter.

Insgesamt gab es bis 22.15 Uhr rund 28 Wassereinsätze im Kreis Oldenburg. In der Stadt Oldenburg mussten die Helfer bisher nicht ausrücken.

Unwetter waren am Pfingstmontag für weite Teile Deutschlands vorhergesagt. Es müsse mit örtlichem Starkregen, Hagel und Sturmböen gerechnet werden, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraus. Am Abend und in der ersten Nachthälfte sollten die Gewitter in Richtung Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie ins südliche Niedersachsen ziehen. Nach Mitternacht werde der gesamte Nordosten von der brisanten Wetterlage betroffen sein.