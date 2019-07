„Jazz For Fun“ spielt auf der „Herrlichkeit“

Was 1983 als Spaß begonnen hat, entwickelte sich zu einer festen Größe in der norddeutschen Musikszene: Seit 36 Jahren ist die Band Jazz For Fun in unveränderter Besetzung. Dass die Musiker noch genauso viel Spaß haben wie am Anfang, wollen sie am Sonntag, 21. Juli, zeigen: Ab 11.30 Uhr sind sie vor dem „Alten Amtshaus“, Herrlichkeit 13 in Wildeshausen, zu hören. Der Eintritt ist frei. Das Repertoire umfasst originelle Titel verschiedener Stilrichtungen, überwiegend Oldtime-, Dixieland- und Swingnummern, kündigt der veranstaltende Verein Jazzfreunde Wildeshausen an. Alte Plattenaufnahmen dienen der Gruppe als Vorlage. Liebevoll würden Arrangements nachgespielt oder neu gesetzt, heißt es weiter. Die Besetzung: Ferdi Engelmann (Drums), Karl-Heinz Knagge (Banjo und Klavier), Heinz Mählmann (Bass und Tuba), Werner Stolle (Saxofon und Gesang), Clemens Hartke (Posaune), Klement Pries (Klarinette und Saxofon) und Horst Krogmann (Trompete und Gesang).

